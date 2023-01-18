Премьер Испании Санчес заявил о множестве скрытых союзников России в Европе

Премьер Испании опасается множества скрытых союзников России в ЕС. Фото: REUTERS

В Европе есть симпатизирующие России политические силы, которые пока скрывают такое свое отношение к РФ. Об этом заявил глава испанского правительства Педро Санчес. Политик высказал опасение, что эти силы могут разрушить Евросоюз изнутри.

«Мы должны помешать этим политическим силам проникнуть в [государственные] органы и разрушить ЕС изнутри», - цитирует ТАСС выступление Санчеса на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Ранее премьер Нидерландов Марк Рютте указал на необходимость будущего восстановления отношений с Россией после урегулирования украинского конфликта, напомнив, что Россия останется большой частью Европы и Азии.

Тем временем японский журналист Накамура проанализировал, как российская экономика выстояла перед западными санкциями и призвал не оценивать Россию по западным меркам.

Также сообщалось, что независимый кандидат в Сенат США от штата Нью-Йорк Диана Саре заявила, что власти Соединенных Штатов ради поддержки своего имиджа скрывают, что население страны на самом деле желает налаживания отношений с Россией и Китаем.

Кроме того, в 2022 году впервые в истории важность отношений с Россией вышла в Китае на первое место.