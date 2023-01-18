В ЮАР назвали законопроект США о борьбе с российской деятельностью в Африке противоречащим международному праву

В ЮАР призвали США отозвать законопроект о борьбе с деятельностью России в Африке.
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Отозвать законопроект американского конгресса по борьбе с российской деятельностью в Африке призвала глава МИД ЮАР Наледи Пандор. Министр назвала документ, предусматривающий «наказание» для африканских стран за сотрудничество с Россией, необоснованным и противоречащим международному праву.
«Я считаю, что этот законопроект должен быть отозван, потому что он абсолютно не обоснован, это противоречит международному праву, и мы ясно дали это понять нашим коллегам в США», - цитирует южноафриканского министра РИА Новости.
Пандор заявила, что указала разработчику законопроекта на нарушение и продолжит выступать против этого документа.
Напомним, в декабре 2022 года президент США Джо Байден провёл саммит США-Африка, пытаясь развернуть континент прочь от Москвы.
Тем временем Африка в ужасе от действий США и Европы.
Ранее эксперт РАН заявила об угрозе «невиданного голода» в Африке по вине Байдена.