Обозреватель Хортон рассказал о «тайном плане» Вашингтона по ослаблению России

Обозреватель Хортон обвинил США в намеренном затягивании украинского конфликта. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Вашингтон пытается реализовать «тайный план» по ослаблению России, используя украинский конфликт. Об этом заявил политический обозреватель Скотт Хортон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Хортон провел параллели между афганским и украинским конфликтами, напомнив, что официальный Вашингтон «поддерживал моджахедов», чтобы «обанкротить Советский Союз».

«Мы не хотим переговоров, мы хотим ослабить Россию, затягивая эту войну», - так охарактеризовал Скотт Хотон план, которому, по его мнению, следуют США сегодня.

Ранее экс-советник ЦРУ допустил, что США пойдут на глупость из-за успеха российских войск на Украине.

Напомним, ведущий Fox News Карлсон также обвинил Байдена в намеренном затягивании украинского конфликта.

Тем временем экс-советник Госдепа США Филлипс объяснил конфликт на Украине ошибками НАТО.