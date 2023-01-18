Экс-разведчик США Риттер объяснил, в чем Украина заблуждается насчет отношения к ней США и НАТО

Экс-разведчик из США объяснил, как США пытаются использовать украинский конфликт. Фото: REUTERS

Соединенные Штаты жертвуют Украиной с целью навредить России, а Киев глубоко заблуждается насчет отношения к Украине США и НАТО. Такой вывод озвучил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

«Прискорбность ситуации состоит в непонимании Киевом того, что США и НАТО глубоко плевать на Украину, ее народ и солдат», - сказал Риттер эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Эксперт считает, что Запад поддерживает победу Киева в конфликте и вступление Украины в ЕС лишь на словах, отметив, что Украина не сможет стать частью коллективного Запада даже если экономика страны будет восстановлена.

«Положение Украины отчаянное», - резюмировал эксперт.

Напомним, ведущий Fox News Карлсон также обвинил Байдена в намеренном затягивании украинского конфликта.

Кроме того, политический обозреватель Скотт Хортон заявил, что Вашингтон пытается реализовать «тайный план» по ослаблению России, используя украинский конфликт.

Тем временем экс-советник Госдепа США Филлипс объяснил конфликт на Украине ошибками НАТО.