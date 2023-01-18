Бывшего мэра Владивостока Гуменюка приговорили к 16,5 годам за взятки

Суд приговорил бывшего мэра к 16,5 годам за взятки. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк приговорен к 16,5 годам лишения свободы по делу о взятках. Приговор вынес Ленинский районный суд Владивостока. Кроме того, Гуменюк должен выплатить 150 млн рублей штрафа и лишен права занимать руководящие должности на 12 лет.

Общая сумма взяток, согласно материалам суда, составляет более 38 млн рублей. Гуменюк не признал вину и намерен обжаловать приговор.

Гуменюка признали виновным в нескольких эпизодах коррупции и превышении полномочий. В суде озвучили наказание за эпизоды преступлений в 2016, 2017, 2018 годах. Арестованы жилое помещение и земельный участок на Пушкинской, нежилые помещения на Нерчинской, Союзной, а также объект незавершенного строительства. Среди другого имущества, которое «забрали» у экс-мэра, его «Харлей» и «Прадик». Подробнее здесь на KP.RU.

Ранее глав Следственного комитета Александр Бастрыкин назвал размер ущерба от коррупции в России в 2022 году. За 10 месяцев 2022 года он составил 24,6 млрд рублей.

Также Бастрыкин назвал число российских чиновников, привлеченных к ответственности за коррупцию с 2011 года.