Депутат Бундестага заявила, что США толкают ФРГ к самопожертвованию в борьбе с Россией

Депутат бундестага заявила, что поставка танков Киеву будет исторической ошибкой. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соедненные Штаты толкают ФРГ к самопожертвованию в борьбе с Россией, вынуждая к поставке танков Киеву. Об этом заявила депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен.

«Общественное давление с требованием послать немецкие танки на Украину растет. Этого хотят США. Но такой шаг станет исторической ошибкой», - написала депутат в статье, опубликованной в газете Berliner Zeitung.

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Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник 17 января заявила, что Украина должна получить все оружие, которое она сможет использовать.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключил возможность поставок украинской армии тяжелых танков и назвал увеличение поставок оружия дорогой к миру.