Небензя раскрыл истинные причины трагедии с падением ракеты в Днепропетровске. Фото: REUTERS

Инцидент с ракетой в Днепропетровске произошел из-за того, что установка противовоздушной обороны размещалась в жилом квартале города. Об этом заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.

Группа украинских военных начала обучение применению систем ПРО Patriot в Соединенных Штатах. Подготовка продлится несколько месяцев. Обучение на базе Форт-Силл в штате Оклахома пройдут от 90 до 100 украинцев.

Бойцы чеченского полка спецназа «Север-АХМАТ» взяли штурмом опорный пункт ВСУ на Марьинском направлении. Об этом сообщил во вторник 17 января глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. По словам Кадырова, большая часть бойцов украинских вооруженных формирований уничтожена или взята в плен.

В Украине существует опасность возникновения серьезного межконфессионального конфликта. Об этом заявил во вторник 17 января постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя. Постпред отметил, что такая ситуация вызвана репрессивной политикой Киева в отношении канонической УПЦ и навязывание верующим провластной раскольнической церкви.

Во Франции умерла старейшая жительница планеты. Речь идет о 118-летней монахине сестре Андрэ, которую в миру звали Люсиль Рандон. Монахиня-долгожительница умерла во сне в ночь на вторник 17 января.

В Европе есть симпатизирующие России политические силы, которые пока скрывают такое свое отношение к РФ. Об этом заявил глава испанского правительства Педро Санчес. Политик высказал опасение, что эти силы могут разрушить Евросоюз изнутри.

Японский журналист Накамура проанализировал причины, благодаря которым российская экономика выстояла перед западными санкциями и призвал не оценивать Россию по западным меркам.

В ЮАР назвали законопроект США о борьбе с российской деятельностью в Африке противоречащим международному праву. Об этом заявила глава МИД Южноафриканской Республики Наледи Пандор.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен на призывы поставлять Украине «любое оружие». Дипломат допустила, что глава Еврокомиссии могла иметь в виду в том числе и ядерное оружие.