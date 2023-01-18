Глава МИД ЮАР Пандор призвала США не принимать закон о борьбе с Россией в Африке

В ЮАР уверены, что США не должны противодействовать сотрудничеству Африки с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский законопроект о борьбе с Россией в Африке нарушает международное право и поэтому не должен быть принят. Об этом заявила глава министерства иностранных дел (МИД) ЮАР Наледи Пандор в беседе с РИА Новости.

"Я считаю, что этот законопроект должен быть отозван, потому что он абсолютно не обоснован, это противоречит международному праву, и мы ясно дали это понять нашим коллегам в США", - уточнила Пандор.

По ее словам, африканские дипломаты встречались с авторами проекта и указали им на нарушения. К текущему моменту закон не принят, добавила дипломат.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что американский законопроект "О противодействии злонамеренным российским действиям" в случае его принятия может привести к нежелательным последствиям для Африки. Президент ЮАР указал на важность партнерства африканских стран как с Москвой, так и с Вашингтоном.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты не рассматривают Африку в качестве территории для конкуренции с Россией и Китаем, заявил на пресс-конференции в ЮАР.

По словам Блинкена, в ситуации с Россией и Украиной, Китаем и Тайванем, а также Ближним Востоком Вашингтон стремится "отстоять некоторые базовые принципы" международного права.