Экс-разведчик Риттер заявил, что Украина "прискорбно" заблуждается о США и НАТО

В США заявили, что украинские военные "продолжат умирать в надежде на чудо", которого не произойдет Фото: REUTERS

Киев заблуждается в истинных намерениях Соединенных Штатов и НАТО по украинскому конфликту. Об этом заявил отставной офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в эфире канала Dialogue Works на видеохостинге YouTube.

"Прискорбность ситуации состоит в непонимании Киевом того, что США и НАТО глубоко плевать на Украину, ее народ и солдат", - подчеркнул Риттер.

По его словам, Запад осознает, что жертвует Украиной с единственной целью – навредить России. Но заверения о помощи останутся только на словах, а украинские военные продолжат "умирать в надежде на чудо", уверен бывший разведчик.

Напомним, бывший госсекретарь Соединенных Штатов Генри Киссинджер назвал целесообразным вступление Украины в НАТО, а идею о нейтральном статусе Киева – неактуальной. Об этом Киссинджер сказал, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Как ранее писал сайт KP.RU, американский эксперт Тед Галлен Карпенте выразил мнениие, что вмешательство Соединенных Штатов в кризис на Украине способствует его превращению в длительный многолетний конфликт между Западом и Россией.