Советник Пушилина рассказал, что ВСУ в радиоэфире раскрыли позиции польских наемников в Соледаре

Украинские военные в радиоэфире раскрывали позиции наемников из Польши Фото: REUTERS

Украинские военные открыто обсуждали в радиоэфире позиции наемников из Польши в Соледаре, что позволило российской артиллерии нанести точные удары. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости Ян Гагин, советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина.

"В том же Соледаре часть серьезных потерь, причиненных нами польскому контингенту, произошла благодаря ВСУ, которые абсолютно не стесняясь обсуждали в радиоэфире районы работы иностранных коллег", - уточнил собеседник агентства.

По его словам, украинцы и поляки скорее терпят друг друга, нежели видят союзников. Никто из них не забыл "Волынскую резню, многолетний опыт взаимного геноцида", констатировал советник Пушилина. В частности, это выражается в том, что Киев старается направить поляков на наиболее опасные участки линии боевого соприкосновения, добавил Гагин.

Как ранее писал сайт KP.RU, заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов опубликовал радиоперехваты переговоров наемников из Польши, которые находились в зоне проведения специальной военной операции.

По его словам, незадолго до новогодних праздников украинское командование перебросило две группы бойцов на этот сложный участок фронта. Изначально их численность составляла 120 человек, но к началу января в живых остались порядка 30 человек.