Врач рассказала, кому опасно окунаться в прорубь на Крещение Фото: Иван МАКЕЕВ

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова рассказала россиянам о том, кому стоит воздержаться от погружения в прорубь на Крещение.

Прежде всего доктор объяснила, правда ли полных людей "защищает хорошо развитый жировой слой".

- Ожирение это не только термоизоляция, это еще и большой набор метаболических заболеваний, в том числе сердечных. А окунание в ледяную воду это огромный стресс, который не все без последствий, могут преодолеть, - объяснила Павлова в своем телеграм-канале.

Также она предостерегла от погружения в холодную воду тех, кто болен простудным заболеванием или у кого обострились хронические болезни. Погружаться не стоит и тем, кто часто простывает, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания, беременным и кормящим женщинам. Воздержаться от крещенских купаний нужно и тем, у кого повышенная склонностью к тромбозам и людям, принимающим психотропные средства.

Напомним, в прошлом году доктор Зухра Павлова и журналист "Комсомольской правды" Олеся Носова написали книгу "Обман веществ". В ней очень хорошо и понятно рассказывается, как можно дольше оставаться красивыми и здоровыми.