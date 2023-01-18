Большинство россиян одобряют введение начальной военной подготовки в школе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Большинство россиян поддерживают введение в школах, техникумах и колледжах начальной военной подготовки. За выступает 62% россиян. Таковы результаты опроса, проведенного SuperJob.

Причем среди взрослого населения сторонников этой меры в 1,7 раза больше, чем среди молодого поколения до 34 лет. Мужчины чаще высказываются в поддержку нововведения 66% против 55% женщин).

Если говорить о возрасте, то в категории до 34 лет одобрение получено от 42%, а старше 45 лет – от 73%.

По данным Минпросвещения, уровень одобрения среди родителей составляет 64%, сообщает "Газета.ru".

Инициатива предполагает введение НВП уже со следующего учебного года в 5-11 классах.

Против инициативы выступает 23% респондентов, так как не хотят «военного» будущего для своих детей. Помимо этого, родители ссылаются на большую загруженность у детей и не хотят дополнительных занятий.

Планируется, что программа займет не менее 140 часов. Польза от предмета в том, что школьники не только получат основные военные навыки, но и научатся оказанию первой медицинской помощи, пишет газета "Известия".

В России набирают популярность курсы начальной военной подготовки, на которых слушателей учат владеть оружием, оказывать первую медицинскую помощь и защищаться при военных действиях. Группы НВП уже открылись более чем в 100 российских городах, сообщает RT.