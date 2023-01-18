Индия обошла Китай по численности населения

Индия вышла на первое место по численности населения в мире Фото: REUTERS

Население Индии на конец 2022 года достигло 1,417 миллиарда человек, что позволило ей стать страной с самым высоким числом жителей на планете, обойдя Китай. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на оценку World Population Review.

Из представленных данных следует, что на конец прошлого года в Индии проживало порядка на 5 млн человек больше, чем в КНР.

Как писал сайт KP.RU, по итогам 2022 года население Китая уменьшилось на 850 тысяч человек и составило 1 411 750 000 человек. Это произошло впервые с 1961 года. Около 62% населения - это люди в трудоспособном возрасте, 14,9% - пенсионеры.

Ранее сайт KP.RU подробно рассказывал о том, почему население Китае вскоре начнет сокращаться. Так, согласно статистке, в 2016 году в КНР родилось около 18 млн детей, а через четыре года, в 2020 году, на треть меньше - 12 млн.