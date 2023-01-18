Больше половины россиян вынуждены покупать канцелярию и электронику для работы за свой счет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Большинству россиян приходится покупать что-либо для работы за свой счет. Об этом высказались 56% респондентов. Большинство приобретают расходники по своей инициативе, но есть и те, кто тратится по требованию работодателя – таких 19%.

Чаще всего самостоятельно покупают технику и канцелярию юристы 78% и представители научной сферы 26%. Но только в 13% случаев работодатель компенсирует понесенные затраты, сообщает "Газета.Ru".

Что покупают россияне для работы:

Канцелярские принадлежности – 52%,

Мелкую электронику (компьютерную мышь, клавиатуру, наушники и пр.) – 33%,

Средства гигиены и рабочие инструменты – 25%.

Кстати, канцелярские принадлежности чаще покупают женщины, чем мужчины (64% против 39%).

А вот сдавать деньги по просьбе работодателя готов только каждый третий респондент. 54% полагают, что это дело добровольное, а 21% вовсе уверены, что делать это совсем не обязательно.

Тем временем, премию по итогам работы в 2022 году получил каждый третий работающий россиянин.

В целом рассчитывали на премию в декабре 29% респондентов. Причем женщин поощряли чаще, чем мужчин (41% против 29% соответственно), пишет ФАН.

Ранее в Госдуме предложили сократить максимальный испытательный срок для сотрудников на рядовых позициях. Но в Госдуме объяснили, почему это может нанести вред сотрудникам, пишет Rt.