Глава Минэнерго России заявил об отсутствии препятствий для создания "Пакистанского потока"

Николай Шульгинов. Фото: Минэнерго России

Москва и Исламбад работают над проектом газопровода "Пакистанский поток". Об этом заявил в интервью газете The Nation министр энергетики России Николай Шульгинов, добавив, что он не видит никаких препятствий для реализации данной инициативы.

"Газопровод Север - Юг, переименованный в "Пакистанский поток", имеет важное значение как для России, так и для Пакистана", - уточнил Шульгинов.

По его словам, обсуждаются различные варианты с точки зрения источника газа: региазифицированного либо трубопроводного через Иран или Афганистан.

Напомним, еще в 2021 году Николай Шульгинов и посол Пакистана в Москве Шафкат Али-Хан подписали соглашение, которое позволит начать практическую реализацию проекта строительства газопровода "Пакистанский поток". Его протяженность составит 1,1 тысячи километров.

Как ранее писал сайт KP.RU, Николай Шульгинов сообщил, что мощность газопровода "Пакистанский поток" может вырасти до 16 миллиардов кубометров в год. Изначально заявленная мощность трубопровода – 12,4 миллиарда кубометров.