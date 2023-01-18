Назван самый дорогой бренд в мире: это не Apple

Назван самый дорогой бренд в мире Фото: REUTERS

Amazon опередил Apple и стал самым дорогим брендом в мире в рейтинге Brand Finance Global 500. И это при том, что компания Джеффа Безоса за год потеряла 51 миллиард долларов (с 350,3 миллиарда долларов до 299,3 миллиарда).

Что касается стоимости бренда Apple, то она упала на 16%, до 297,5 миллиарда долларов. А третье место в списке занял Google (281,4 миллиарда долларов), далее идет Microsoft (191,6 миллиарда) и Walmart (113,8 миллиарда долларов).

В рейтинг также вошли быстро развивающиеся брендов Tesla (9-е место, 66,2 миллиарда долларов) и китайский конгломерат BYD (199-е место).

Среди российских брендом самыми дорогими стали Сбер (163-е место), "Газпром" (420-е) и "Лукойл" (457-е).

Ранее сообщалось, что одна из крупнейших американских компаний Amazon прекратила отправку товаров в Россию.