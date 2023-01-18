Медведев заявил, что Россия и враждебные страны по-разному понимают два принципа Устава ООН

Дмитрий Медведев Фото: REUTERS

Россия и враждебные страны по-разному понимают два принципа, содержащихся в Уставе ООН. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале в среду, 18 января 2023 года.

Речь идет о принципе самоопределения наций, применимого к бывшим территориям Украины, добровольно вошедших в состав России, а также принципе добросовестного исполнения международных обязательств, применимого к Минскому соглашению, которое было нарушено Киевом, уточнил зампред Совбеза РФ.

Как ранее писал сайт KP.RU, в ответ на вопрос о переговорах с Украиной официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что Киев сам принял законы, которые не позволяют вести переговоры с Российский Федерацией.

Напомним, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте рассказал о своем видении общего европейского будущего. Политик признал, что после окончания украинского конфликта странам Запада придется строить отношение с Россией, поскольку она является большой частью Европы и останется ей навсегда.