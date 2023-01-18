Глава МВД Украины Монастырский погиб при падении вертолета в Броварах Фото: REUTERS

В результате падения вертолета возле детского сада в Броварах погиб глава МВД Украины Денис Монастырский. Он и его заместитель, госсекретарь ведомства по совместительству, Евгений Енин были на борту вертолета в момент крушения. Об этом сообщил глава Народной полиции Украины Игорь Клименко.

"Всего пока известно о 16 погибших, из них двое детей. Из них девять находились на борту вертолета. 22 пострадавших находятся в больнице, из которых 10 детей", - говорится в сообщении Нацполиции в Telegram-канале.

По словам Клименко, спецслужбы прибыли на место крушения и ведут работы по обзору места происшествия, помощи пострадавшим.

Напомним, утром 18 января 2023 года в городе Бровары в Киевской области упал украинский вертолет. Он рухнул прямо рядом со зданием детского сада. После крушения начался пожар.

По информации МВД Украины, в результате случившегося пострадали пять человек. При этом, какому именно ведомству принадлежит вертолет, пока не уточняется.