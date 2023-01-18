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НовостиПолитика18 января 2023 8:53

Welt: Отключение России от SWIFT и заморозку активов ЦБ РФ инициировала Болгария

Источник:kp.ru

Инициатором отключения России от SWIFT и заморозки активов Центробанка в начале 2022 года стала Болгария, а точнее занимавший на тот момент пост премьера страны Кирилл Петков. Об этом говорится в расследовании издания Die Welt.

В публикации уточняется, что в феврале 2022 года Петков был на неформальном заседании Евросовета в Брюсселе. Там, по данным журналистов, он говорил с европейскими лидерами и предлагал отключить Россию от платежной системы SWIFT и заморозить европейские облигации, выпущенные Банком России.

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