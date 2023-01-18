В Саранске будут выпускать современное электрооборудование

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Предприятие будет выпускать широкую номенклатуру электрооборудования, которое используется в конструкции современной рельсовой техники.

«Трансмашхолдинг» планирует инвестировать в создание и развитие Центра не менее двух миллиардов рублей. Намерения зафиксированы в соглашении о сотрудничестве между Республикой Мордовия и Акционерным обществом «Трансмашхолдинг». Документ подписали Глава республики Артём Здунов и генеральный директор компании Кирилл Липа.

Во время мероприятия Артём Здунов отметил, что «Электровыпрямитель» не только одно из старейших предприятий республики, но и крупнейшая российская электротехническая компания с богатым опытом в области разработок и производства силовых полупроводниковых приборов и оборудования для нужд многих отраслей промышленности, энергетики и транспорта.

- Запуск Центра преобразовательной техники даст новый импульс развитию производства и созданию дополнительных рабочих мест. Компетенции и ресурсная база завода должны быть максимально вовлечены в производственный процесс, - сказал Глава республики.

При содействии «Трансмашхолдинга» в Центре преобразовательной техники будет обеспечено максимально возможное сохранение существующих, а также созданы новые рабочие места для высококвалифицированных специалистов.

Предполагается, что к 2026 году после воплощения намеченной программы выручка «Электровыпрямителя» достигнет не менее 8-10 млрд рублей. Дополнительные налоговые отчисления в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды вырастут до полумиллиарда рублей в год.

«Создание специализированного центра компетенций на базе ведущего российского электротехнического предприятия создаст новые возможности для повышения конкурентоспособности отечественного транспортного машиностроения и обеспечения его технологического суверенитета, - уверен Кирилл Липа. – Мы рассчитываем, что совместная работа с республикой позволит успешно решить связанные с этим задачи в течение ближайших нескольких лет».

НАША СПРАВКА

Дорожная карта по взаимодействию Мордовии и «Трансмашхолдинга» в реализации проектов, связанных с развитием «Электровыпрямителя», согласована и подписана Артёмом Здуновым и Кириллом Липой во время Петербургского международного экономического форума в июне 2022 года.