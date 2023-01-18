В Липецкой области ликвидировали покинувшего часть вооружённого солдата Фото: REUTERS

Сотрудники силовых структур отыскали и ликвидировали самовольно покинувшего воинскую часть военнослужащего Дмитрия Перова в Липецкой области. Об этом информируют власти региона в своем Telegram-канале.

"Обнаружен и ликвидирован Дмитрий Перов, разыскиваемый за самовольное оставление военной части. Ситуация под контролем силовых структур. Угрозы для жителей нет. Ведутся следственные действия", - говорится в сообщении.

Вместе с тем агентство ТАСС со ссылкой на администрацию Девицкого сельсовета Усманского района Липецкой области сообщает, что военнослужащий после побега из воинской части укрывался в том числе в селе Новоуглянка, где его разыскивали силовые ведомства. По данным собеседника агентства, во время задержания военнослужащего эвакуация населения не производилась.

Напомним, Южно-Сахалинский гарнизонный суд приговорил военнослужащего по фамилии Санников к 3 годам колонии за оставление части в Белгородской области. По версии следствия, Санников хотел “избежать отправки в зону специальной военной операции и праздно провести время”.

Военнослужащего задержали 31 августа 2022 г. после того, как скорая доставила его в Сахалинскую областную больницу с диагнозом “острая алкогольная интоксикация”, говорится на сайте суда. Санникова обвиняют по статье 337 УК РФ “самовольное оставление части”.