В Кузбассе благодаря господдержке начнут выпускать Lego-кирпич

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

В Кузбассе в 2023 году откроется первое в регионе производство Lego-кирпича. Выпуск инновационного строительного материала запустят в Тайгинском городском округе. Проект получил грантовую поддержку в 500 тысяч рублей по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». На эти средства предприниматель из Тайги приобрел необходимое оборудование.

«Строительная отрасль Кузбасса активно развивается. Снижать темпы и повышать стоимость объектов из-за отсутствия или дефицита каких-либо материалов - недопустимо. Уже сегодня большая часть используемых стройматериалов в регионе - местного производства, нам необходимо развивать еще больше заводов качественных и экологичных стройматериалов. Для этого мы готовы оказывать бизнесу всестороннюю поддержку», - подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Всего в 2022 году грантовую поддержку получили 70 кузбасских предпринимателей, общая сумма помощи составила 41,7 млн рублей. В этом году ее планируется увеличить до 60,5 млн рублей.