Сбербанк начинает работать в Крыму

Сбербанк начинает работу в Крыме Фото: REUTERS

Сбербанк начинает работать в российской республике Крым. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации в среду, 18 января 2023 года.

Представители банка уточнили, что в регионе уже установлены первые банкоматы, а в течение 2023 года на полуострове откроются офисы Сбербанка.

"Постепенно в течение 2023 года будут открываться офисы банка, первые из них в крупнейших городах начнут работать в первом полугодии", - уточнили в пресс-службе кредитной организации.

Напомним, Крым стал российским регионом в марте 2014-го года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение полуострова в состав России. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, Крым вошел в состав РФ окончательно.