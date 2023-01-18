Глава Кузбасса Сергей Цивилев: Мы максимально поддерживаем вузы и научные центры, чтобы они разрабатывали новейшие технологии

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Кузбасс входит в пятерку лучших научно-образовательных центров России, отметил глава региона Сергей Цивилев. Губернатор 18 января провел совещание, главной темой которого стали итоги деятельности научно-образовательного центра «Кузбасс» в 2022 году.

«Мы входим в первую пятерку научно-образовательных центров России мирового уровня. В Кузбассе много ученых, которые придумывают интересные решения в столь нужный час для нашей страны. Будем поддерживать их идеи и выделять средства на новые технологии, чтобы как можно быстрее их внедрять на кузбасские предприятия. Очень важно, чтобы это показывало реальный экономический эффект», - отметил Цивилев.

По его словам, число внедряемых в производство новых продуктов и технологий постоянно растет. В регионе утверждена первая в России научно-техническая программа полного инновационного цикла «Чистый уголь – зеленый Кузбасс». Для угольной отрасли разрабатываются 34 новых технологии, из них 12 будут внедрены уже в этом году.