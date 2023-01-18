Премьер Нидерландов считает, что инициатива мирных переговоров остается за Зеленским

Страны Запала не могут заставить президента Украины Зеленского приступить к диалогу с Россией Фото: REUTERS

Инициатива начала мирных переговоров с Россией находится на стороне президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, подчеркнув, что страны Запала не могут заставить его приступить к диалогу с Москвой.

"Кто может решить, вступать ли в мирные переговоры или нет? Только один человек может решить это вместе со своим правительством - это президент Украины, а также народ этой страны", - сказал Рютте во время выступления в американском аналитическом центре "Атлантический совет" в Вашингтоне.

По словам премьера, обращение западных лидеров к Зеленскому не более чем просьба, на которую он в праве реагировать или нет. Рютте в этой связи отметил, если западные лидеры позвонят Зеленскому с просьбой начать переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, он не согласится.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в ходе онлайн-выступления на саммите G20 сегодня, 15 ноября, озвучил свое видение шагов для возобновления мира в Украине и назвал формулу мира, среди пунктов которой предполагается восстановление территориальной целостности Украины, "вывод российских войск" и прекращение боевых действий.

В свою очередь глава российского МИД Сергей Лавров сказал, что о переговорах с президентом Украины Зеленским не может быть и речи.

"О переговорах речи быть не может с Зеленским хотя бы потому, что он законодательно запретил вести переговоры с российским правительством, - заявил Лавров в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции.