Глава Карелии поддержал создание армейского корпуса в республике

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- Сегодня мы видим, что по периметру российской границы, где это возможно, США создают зоны напряжения. Финляндия не осталась в стороне. Видимо, та линия добрососедских отношений, создававшаяся еще президентами Паасикиви и Кекконеном с руководителями СССР, теперь наших финских партнеров больше не устраивает. А скорее всего тех, кто стоит за ними. Конечно, мы сожалеем, что финны не воспользовалась нашим курсом на фактически полную демилитаризацию Карелии, не оставив нам выбора, - сказал Артур Парфенчиков.

Глава республики пояснил, что активное военное сотрудничество соседнего государства с США еще до сегодняшних событий и ранее уже ставили вопрос о возврате армейских структур на территорию Карелии.

- Сейчас мы удовлетворены, что такое решение состоялось. Со стороны республиканского правительства окажем всяческое содействие в вопросах размещения армейского корпуса на территории Карелии. Полагаю, здесь не должно возникнуть никаких сложностей, так как у нас в значительной степени сохранилась законсервированная инфраструктура 6 армии, - отметил Артур Парфенчиков.

Также он выразил готовность к совместной работе с федеральным центром с целью реализации мер поддержки военнослужащих и их семей, в том числе строительству в Карелии новых социальных объектов.