Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 января 2023 11:10

Владимиру Путину подарили блокадную карточку на хлеб

В юбилей прорыва блокады Ленинграда президенту РФ Путину подарили блокадную карточку на хлеб
Владимир РОМАНЕНКО

В ходе выступления президента России Владимира Путина в Санкт-Петербурге по случаю 80-летия со дня прорыва блокады Ленинграда один из участников мероприятия подарил российскому лидеру блокадную карточку на хлеб.

"У мамы карточку украли. Она подошла получать хлеб, ее кто-то ударил по руке, выхватил и убежал", - поделился глава государства, выслушав рассказ губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова о том, что цвет карточек в период блокады меняли каждый месяц, "чтобы не было жуликов".

новость дополняется