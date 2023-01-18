Владимиру Путину подарили блокадную карточку на хлеб

В ходе выступления президента России Владимира Путина в Санкт-Петербурге по случаю 80-летия со дня прорыва блокады Ленинграда один из участников мероприятия подарил российскому лидеру блокадную карточку на хлеб.

"У мамы карточку украли. Она подошла получать хлеб, ее кто-то ударил по руке, выхватил и убежал", - поделился глава государства, выслушав рассказ губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова о том, что цвет карточек в период блокады меняли каждый месяц, "чтобы не было жуликов".

новость дополняется