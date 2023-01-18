Состояние фигуриста Романа Костомарова начало улучшаться

Роман Костомаров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский фигурист, олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров остается в медикаментозной коме, но его состояние начало улучшаться. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в среду, 18 января 2023 года.

"В состоянии Романа появились положительные сдвиги", - утверждает собеседник агентства.

Напомним, в понедельник супруга фигуриста Оксана Домнина сообщила журналистом, что изменений в состоянии Романа Костомарова не наблюдается.

Как ранее писал сайт "КП-Спорт", врачи подключили Романа Костомарова к аппарату ИВЛ в больнице в Коммунарке. По словам медиков, Костомарову проведена процедура искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО, фигурист остается "стабильно тяжелым".

Между тем, продолжаются споры о том, почему Роман попал в больницу. Одной из возможных причин называют выступления Костомарова в ледовых шоу на открытых катках. Роман катался в шоу Ильи Авербуха и на несколько дней труппа выезжала для выступлений в жуткие морозы, которые стояли в столичном регионе в первые дни января. Именно там, возможно, и мог простудиться Костомаров.