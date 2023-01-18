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НовостиВ мире18 января 2023 11:31

В Казахстане ужесточили правила въезда в страну и пребывания иммигрантов

Теперь иностранцы, пребывающие без визы, смогут находиться в стране 30 дней
София ГОНЧАРОВА
В Казахстане ужесточили правила въезда в страну и пребывания иммигрантов

В Казахстане ужесточили правила въезда в страну и пребывания иммигрантов

Фото: REUTERS

Власти Казахстана приняли решение об изменении правил въезда иммигрантов в страну. Теперь отменена возможность "обнуления" срока их пребывания за счет кратковременного выезда из страны.

- Иностранцы, пребывающие без визы, смогут находиться в нашей стране 30 дней. Но в течение 180 дней общий срок их пребывания не должен превышать 90 дней. Что касается граждане ЕАЭС, то они смогут пребывать аналогично не более 90 дней в течение 180 дней, - сообщили РИА Новости в МВД республики.

Днем ранее сообщалось, что Казахстан изменили правила въезда и пребывания иммигрантов в республике. Постановление кабмина вступит в силу через десять дней после первой официальной публикации документа.

Напомним, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о проведении переговоров с Казахстаном по организации совместного контроля в пунктах пропуска на границе.