Путин назвал смыслом спецоперации прекращение боевых действий в Донбассе

Владимир Путин Фото: REUTERS

Смысл начала российской спецоперации на Украина стало прекращение войны на Донбассе, которую Украина вела против населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) с 2014 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда в Санкт-Петербурге в среду, 18 января 2023 года.

"По сути полномасштабные боевые действия в Донбассе с 2014 года не прекращались - с применением тяжелой техники, артиллерии, танков и авиации. Это все происходило, - подчеркнул глава государства. - Все, что мы делаем сегодня, в том числе и в специальной военной операции, - это попытка прекратить эту войну. Вот в чем смысл нашей операции".

Как ранее писал сайт KP.RU, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия намерена обеспечить выполнение целей военной спецоперации, к которым относится обеспечение безопасности четырех новых регионов страны и недопущение создания угроз для безопасности всей РФ.

Напомним, с 24 февраля 2022 года российские военные проводят на Украине специальную военную операцию. Она началась по решению Владимира Путина. Российский лидер назвал главными целями российских военных денацификацию и демилитаризацию Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от геноцида со стороны ВСУ.