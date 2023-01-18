Комитет Госдумы одобрил введение штрафов до 450 тысяч рублей за неправильное обращение с навозом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Комитет Государственной думы РФ одобрил законопроект о введении штрафов от 30 до 450 тысяч рублей за неправильное обращение с навозом.

Законопроект о навозе рассматривался в Госдуме РФ еще в прошлом году, когда парламентарии проголосовали за него в первом чтении. Депутат от КПРФ Владимир Кашин, который является одним из авторов данной инициативы, в ходе слушаний, заявлял, что сам работал агрономом и знал, сколько у него отходов, напомнив о важности учета навоза, однако призвал не бюрократизировать этот процесс.

«Если ты не будешь знать, сколько у тебя органики, ее развезут завтра по коридорам, садовым участкам», - заявил парламентарий.

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко призвала Минсельхоз Российской Федерации «погрузиться» в проблему накопленного сельхозпредприятиями навоза, за который их могут штрафовать.