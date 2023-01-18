Путин заявил об увеличении потребности в боевой технике в России

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в среду, 18 января, приехал на Обуховском заводе в Санкт-Петербурге, который входит в концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" и является одним из ведущих предприятий отечественного военно-промышленного комплекса. Российский лидер отметил, что на данный момент количество боевой техники в стране увеличивается, однако и потребности в ней возрастают.

«Задолго до специальной военной операции, которой мы сейчас занимаемся, начали воссоздавать оборонную промышленность, в том числе Обуховский завод. Концерн производит очень нужную продукцию», - заявил российский президент, отметив, что данная продукция на сегодняшний день «в высшей степени востребована и на мировых рынках вооружения», однако, по его словам, именно «сейчас она нужна прежде всего российской армии».

Кроме того, глава государства заявил, что не ожидается «никаких обвалов» в данном направлении промышленности, а работа сотрудников завода будет востребована.