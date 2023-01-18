SHAMAN ответил, как относится к негативным высказываниям в свой адрес Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, дал благотворительный концерт в ЛДНР. Он пообщался с жителями, пожал руки защитникам родины и вдохновился на создание новой песни.

Артист не скрывает, что получил очень сильные впечатления от поездки в Донбасс. В планах у него повторить тур, несмотря ни на что.

Когда только появились новости о его поездки на Донбасс, многие выступали с критикой, не верили, что артист реально приедет, называли громкие заявления пиаром. Но больше оказалось тех, кто не сомневался и поддерживал.

- Я уже неоднократно говорил, как отношусь к людям, которые сомневаются и высказываются против меня… Людям просто надо дать какое-то количество времени, - говорит исполнитель Пятому каналу.

Он уверен, что негатив звучит только потому, что людей часто обманывают и разочаровывают.

- Они, что называется, потеряли веру. Они не верят в какие-то вещи простые, человеческие, им сложно поверить, - рассуждает артист.

Ярослав Дронов пообещал, что обязательно приедет на Донбасс и может дать посвятит региону песни.

Во время концерта певец исполнил такие хиты, как «Встанем», «Я русский» и гимн России в авторской аранжировке.

- Восхищен отвагой и мужеством жителей этих регионов. Со сцены я видел тысячи глаз, полных слез радости, и гордые улыбки людей, - цитирует слова артиста газета "Известия".

А ранее артист дал концерт в госпитале в Подольске. Он поддержал участников специальной военной операции, которые проходят лечение.