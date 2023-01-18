Путин поручил провести индексацию зарплат бюджетникам в январе 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин в среду, 18 января 2023 года, приехал на входящий в концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» Обуховском заводе в Санкт-Петербурге, где сообщил, что российское правительство имеет поручение провести индексацию заработной платы бюджетникам в январе текущего года.

«Правительство имеет поручение уже в январе провести индексацию в бюджетной сфере», - заявил российский президент, уточняя, что такого рода меры для частных предприятий могут привести к разбалансировке их экономического состояния.

Напомним, в декабре прошлого года Путин поручил в начале 2023 года добиться роста заработной платы для российских бюджетников такими же темпами, как в среднем по экономике. Как писал сайт KP.RU, данное поручение глава государства дал по итогам совещания с правительством.