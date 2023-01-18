Путин: нужно вписать героические страницы, связанные с «малой дорогой жизни» в контекст обороны Ленинграда Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин считает необходимым вписать героические страницы, связанные с «малой дорогой жизни», в общий контекст обороны Ленинграда, об этом он рассказал на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и блокадниками.

«Что касается «малой дороги жизни» на островах Финского залива - это отдельная, очень героическая страница в истории Великой Отечественной войны, потому что бойцы, которые защищали наши гарнизоны на островах, в том числе на острове Гогланд, я там неоднократно бывал, они проявили удивительное мужество и уходили оттуда последними, уходили в Ленинград», - сказал Путин.

Президент отметил, что это действительно «достойно того, чтобы об этом вспомнить и эту историческую страницу соответствующим образом оформить и вписать в общий контекст обороны Ленинграда».

Он подчеркнул вклад молодежи в сохранение исторической памяти.

Российский лидер сказал, что «мне очень приятно, что молодые люди занимаются этими вопросами наряду с ветеранами. Это дорого стоит, потому что люди одного поколения лучше друг друга понимают, лучше слышат, чувствуют струнки, которые нужно затронуть для того, чтобы в душе человека возникли нужные ассоциации. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы этим занимаетесь».

Как писал сайт KP.RU, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия фиксирует преступления киевского режима.

Путин отметил, что фиксировать то, что они творят, особенно с гражданским населением, это обязательно нужно.

Президент подчеркнул, что «мы будем это делать. Следственный комитет этим занимается. Не только фиксирует - обобщает эти материалы и дает им правовую оценку. И дальше по этому пути обязательно пойдем».

Он напомнил, что источником сегодняшней власти на Украине стал госпереворот 2013-2014 годов.

Владимир Путин отметил, что «касается преступлений против гражданского населения со стороны неонацистов, которые обосновались на Украине и правят там бал, захватили власть в результате этого госпереворота, - все, что потом происходило, имеет значение. Но все-таки первичный источник сегодняшней власти на Украине - это госпереворот. Об этом мы никогда не должны забывать».

Кроме того, президент России Владимир Путин заявил, что смысл начала российской спецоперации на Украина стало прекращение войны на Донбассе, которую Украина вела против населения Донецкой и Луганской народных республик с 2014 года.

Путин отметил, что по сути полномасштабные боевые действия в Донбассе с 2014 года не прекращались - с применением тяжелой техники, артиллерии, танков и авиации. Все, что мы делаем сегодня, в том числе и в специальной военной операции, - это попытка прекратить эту войну. Вот в чем смысл нашей операции.