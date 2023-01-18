Путин заявил, что рассматривается возможность отсрочки от срочной службы для работников ОПК Фото: REUTERS

В связи с нехваткой рабочих кадров в области оборонительного промышленного комплекса власти России рассматривают возможность предоставлять отсрочку по срочной службе в армии для тех, кто готов работать в ОПК. Об этом в ходе визита на Обуховском заводе в Санкт-Петербурге президент РФ Владимир Путин.

"Что касается призывников, которые призываются на срочную службу. С учетом того, что оборонка сейчас загружена, и продукция предприятий ОПК в высшей степени востребована, смотрим на возможность предоставить отсрочку тем, кто должен призываться на срочную военную службу. В ближайшее время этот вопрос будет решен", - сказал Путин.

Президент добавил, что в рамках призыва по частичной мобилизации всем работникам ОПК была предоставлена возможность пойти лишь добровольно. Рабочие были исключены из списка призывников - это примерно 830 тысяч человек.

Напомним, президент России Путин в среду, 18 января, приехал на Обуховском заводе в Санкт-Петербурге, который входит в концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" и является одним из ведущих предприятий отечественного военно-промышленного комплекса. Российский лидер отметил, что на данный момент количество боевой техники в стране увеличивается, однако и потребности в ней возрастают.