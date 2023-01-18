Twitter начал распродавать оборудование из офиса Фото: REUTERS

Компания Twitter, владеющая одноименной социальной сетью, решила выставить на аукцион некоторые вещи из своего офиса. На такой шаг компания пошла из-за сокращения доходов и приближающихся выплат по долгам, сообщает телеканал CNBC.

В частности, на продажу уже выставлены кофе-машина, неоновая вывеска с "птичкой" и другое оборудование.

- Все желающие могут ознакомиться со списком вещей на сайте аукциона Heritage Global Partners ... продается гриль, холодильники, офисное оборудование, включая телевизоры и столы, - сказано в сообщении.

Журналисты телеканала предполагают, что такие меры свидетельствует о стремлении владельца Twitter Илона Маска сократить расходы на фоне многочисленных финансовых трудностей.

Напомним, основатель компаний SpaceX и Tesla, американский предприниматель-миллиардер Илон Маск купил социальную сеть Twitter. Об этом CNN сообщал 25 апреля 2022 года. Покупка соцсети обошлась примерно в 44 миллиарда долларов.