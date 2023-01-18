На Украине повреждено больше половины всех энергообъектов Фото: REUTERS

На Украине повреждено больше половины всех энергетических объектов, об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем видеообращении на международном экономическом форуме в Давосе, которое опубликовал в Telegram-канале.

«В результате атак повреждено более половины всех энергообъектов в Украине», - сказал Шмыгаль

Он заявил, что на данный момент на Украине требуют восстановления около 160 тысяч объектов инфраструктуры и жилых домов.

Как писал сайт KP.RU, 3 января 2023 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал про ущерб экономике страны, полученный в результате боевых действий.

По его словам, ущерб уже превышает отметку в 700 миллиардов долларов.

Он сообщил, что украинская сторона вместе со Всемирным банком намерена провести верификацию потребностей Киева. Последний раз подобный анализ был проведён в начале июня 2022 года.

Шмыгаль отметил, что на тот момент цифра (ущерба) составляла 350 миллиардов долларов. Учитывая последние атаки, эта сумма составляет более 700 миллиардов долларов.