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НовостиЭкономика18 января 2023 13:05

На Украине повреждено больше половины всех энергообъектов

Шмыгаль заявил, что восстановления требуют около 160 тысяч объектов инфраструктур
Сергей ГАПЧУК
На Украине повреждено больше половины всех энергообъектов

На Украине повреждено больше половины всех энергообъектов

Фото: REUTERS

На Украине повреждено больше половины всех энергетических объектов, об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем видеообращении на международном экономическом форуме в Давосе, которое опубликовал в Telegram-канале.

«В результате атак повреждено более половины всех энергообъектов в Украине», - сказал Шмыгаль

Он заявил, что на данный момент на Украине требуют восстановления около 160 тысяч объектов инфраструктуры и жилых домов.

Как писал сайт KP.RU, 3 января 2023 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал про ущерб экономике страны, полученный в результате боевых действий.

По его словам, ущерб уже превышает отметку в 700 миллиардов долларов.

Он сообщил, что украинская сторона вместе со Всемирным банком намерена провести верификацию потребностей Киева. Последний раз подобный анализ был проведён в начале июня 2022 года.

Шмыгаль отметил, что на тот момент цифра (ущерба) составляла 350 миллиардов долларов. Учитывая последние атаки, эта сумма составляет более 700 миллиардов долларов.