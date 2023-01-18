Путин распорядился ликвидировать очереди в детсады по всей России уже в 2023 году Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в среду, 18 января 2023 года, приехал на входящий в концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» Обуховском заводе в Санкт-Петербурге, где распорядился уже в текущем году ликвидировать очереди в детские сады во всех российских регионах.

«Думаю, что в этом году, - в следующем точно, желательно в этом, - по всем регионам решить эту задачу: чтобы все 100 процентов желающих могли отдать своих детей в детские сады, детские дошкольные образовательные учреждения», - заявил глава государства.

Как писал сайт KP.RU, президент России также заявил о том, что российское правительство имеет поручение провести индексацию заработной платы бюджетникам в январе 2023 года.

Напомним, в прошлом году Госдума РФ приняла проект закона, который разрешает направлять средства материнского капитала на оплату детсадов, созданных индивидуальными предпринимателями.