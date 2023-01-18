Госдума готовит законопроект о конфискации имущества уехавших россиян Фото: REUTERS

Депутаты Госдумы разрабатывают проект закона о конфискации имущества уехавших россиян, которые "наносят вред стране". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Официальных поручений на этот счет комитетам, насколько я знаю, не давалось, но, по моей информации, в инициативном порядке такая работа депутатами ведется", - сказал собеседник агентства.

Напомним, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предлагал дополнить Уголовный кодекс РФ пунктом о конфискации имущества российских граждан, покинувших страну, за действия, которые попадают под "реабилитацию нацизма и экстремизм", а также "дискредитацию" Вооруженных сил Российской Федерации.

В свою очередь глава комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас назвал возможной реализацию предложения председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина о конфискации имущества у российских граждан за действия, которые попадают под реабилитацию нацизма и экстремизм, а также дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, однако отметил, что для этого нужно прописать формулировки состава уголовного преступления, а также внести поправки в Уголовный кодекс.