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НовостиПроисшествия18 января 2023 13:37

МВД Украины представило список погибших при крушении вертолета сотрудников ведомства

Пострадали 25 человек
Елизавета КУЗНЕЦОВА
МВД Украины представило список погибших при крушении вертолета сотрудников ведомства

МВД Украины представило список погибших при крушении вертолета сотрудников ведомства

Фото: REUTERS

Пресс-служба Министерства внутренних дел Украины представил список погибших в Броварах при крушении вертолета сотрудников ведомства и экипажа воздушного судна в среду, 18 января.

Согласно последним данным, всего в Броварах погибли 17 человек, из которых четыре ребенка. Как сообщается, седи погибших при крушении вертолета были три человека из руководства министерства, трое пилотов из ГСЧС, а также трое помощников и охранников. Пострадали 25 человек, среди которых 11 детей. Все пострадавшие были госпитализированы.

На данный момент поисковые работы продолжаются, и пока неизвестна судьба еще одного ребенка.

Ранее заместитель главы Министерства внутренних дел Богдан Драпятый заявил о смерти помощницы министра внутренних дел, а также руководителя его охраны. Кроме того, при крушении вертолета погиб глава ведомства Денис Монастырский.

Напомним, вертолет упал в среду, 18 января, прямо около детского сада. МВД Украины назвало возможные причины крушения вертолета. Как писал сайт KP.RU, ведомство рассматривает три основные версии: диверсия, неисправность техники, нарушение правил безопасности.