МВД Украины представило список погибших при крушении вертолета сотрудников ведомства Фото: REUTERS

Пресс-служба Министерства внутренних дел Украины представил список погибших в Броварах при крушении вертолета сотрудников ведомства и экипажа воздушного судна в среду, 18 января.

Согласно последним данным, всего в Броварах погибли 17 человек, из которых четыре ребенка. Как сообщается, седи погибших при крушении вертолета были три человека из руководства министерства, трое пилотов из ГСЧС, а также трое помощников и охранников. Пострадали 25 человек, среди которых 11 детей. Все пострадавшие были госпитализированы.

На данный момент поисковые работы продолжаются, и пока неизвестна судьба еще одного ребенка.

Ранее заместитель главы Министерства внутренних дел Богдан Драпятый заявил о смерти помощницы министра внутренних дел, а также руководителя его охраны. Кроме того, при крушении вертолета погиб глава ведомства Денис Монастырский.

Напомним, вертолет упал в среду, 18 января, прямо около детского сада. МВД Украины назвало возможные причины крушения вертолета. Как писал сайт KP.RU, ведомство рассматривает три основные версии: диверсия, неисправность техники, нарушение правил безопасности.