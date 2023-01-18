В Приморье три пункта пропуска через границу с Китаем приостановят работу

Пункт пропуска пограничной зоны. Из архива КП Фото: Сергей ПЛОТНИКОВ

В Приморье временно не будут работать три пункта пропуска через границу с КНР. Причиной стало празднование китайского Нового года, который наступит уже 22 января. Его отмечают не меньше недели, поэтому было принято решение о закрытии пунктов. Об этом сообщает портал vostokmedia.com.

Росгранстрой опубликовал расписание и выходные дни пунктов. С 22 по 26 января 2023 года закроются «Пограничный» (переход в китайский Суйфэньхэ), «Полтавка» (Дуннин) и «Турий Рог» (Мишань). В это время никто не сможет пересечь границу: ни люди, ни машины. Пункты начнут работать в штатном режиме с 27 января.

Пункт «Краскино» (Хуньчунь) будет работать 21 января до 14:00. Закроется с 22 по 24 января, а уже с 25-го продолжит работать как обычно.

При этом в расписании железнодорожных пунктов пропуска «Махалино» и «Пограничный» выходных не будет.