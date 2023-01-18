В Тюмени пенсионерка спрятала наркотики в ведерке с мороженым и принесла сыну в колонию

Стражи порядка раскрыли обман Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Посылку с наркотиками пыталась передать 67-летняя жительница Тюмени своему сыну, который сидит в исправительной колонии №2 за разбой. Пенсионерка спрятала сверток с гашишем и каннабисом массой более 25 граммов в ведерко с мороженым и хотела подарить «лакомство» во время длительного свидания.

Как сообщает портал Nashgorod.ru, сверток нашли сотрудники отдела безопасности при досмотре пенсионерки. Бабушка ухитрилась спрятать наркоту так, чтобы никто не нашел, однако в колонии-таки раскрыли обман женщины. Экспертиза подтвердила догадки сотрудников колонии, что найденные вещества – именно наркотики. В связи с произошедшим следователи проводят проверку.

Ранее «Комсомольская правда» сообщала о том, что в Тюмени 26-летний парень и 22-летняя девушка пытались перебросить на территорию четвертой исправительной колонии запрещенные предметы. Сотрудники колонии задержали их на территории, примыкающей к исправительному учреждению.

Во время личного досмотра у задержанного 26-летнего гражданина обнаружили в кармане куртки два клубня картошки, обмотанные лентой. В них находились медицинский шприц, две иглы и два свёртка с наркотиками. У 22-летней девушки изъяты 2 пластиковые бутылки (0,5 л) с жидкостью с характерным запахом этилового спирта.

А ещё мы рассказывали о том, как в ту же 4-ю исправительную колонию пришла тюменка и попыталась передать одной из заключенных продукты. В их числе была селедка, но непростая, а с «сюрпризом». Гостья пометила шприц с наркотиком внутрь, но доставка пошла не по плану.