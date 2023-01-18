МИД Финляндии закрывает генконсульство в Мурманске Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел Финляндии приняло решение временно закрыть мурманское отделение Генерального консульства в Санкт-Петербурге. Соответствующие заявление опубликовано на официальном сайте финского внешнеполитического ведомства.

«Временное закрытие офиса означает временное прекращение деятельности. По оценке МИД, у Финляндии пока нет необходимости содержать офис в Мурманске, так как основные задачи офиса значительно сокращены», - сказано в сообщении министерства, где отмечают, что «при необходимости операция может быть перезапущена позже».

Кроме того, уточняется, что данное решение финского министерства распространяется только на Мурманское представительство, в то время как остальные представительства Финляндии в Российской Федерации продолжат свою работу. Сообщается, что данное решение также не будет влиять на работу российского посольств в Финляндии.

Напомним, ранее стало известно, что Финляндия не пустила через границу с Россией в 2022 году более трех тысяч человек, а финские пограничники выписали почти в три раза больше, чем годом ранее. Как писал сайт KP.RU, такие данные привел представитель финской погранслужбы Мира Алопаеус.