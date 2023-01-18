Mysl Polska: Польша падет при ответном ударе России на агрессию НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польские власти могут втянуть республику в военное противостояние с Россией, которая приведет к уничтожению Польши. Такое мнение высказал обозреватель издания Mysl Polska Сильвия Горлицкая.

Автор статьи называет Польшу не самостоятельным государством, а полигоном Запада и потенциальным поле битвы, целью которого станет максимально оттеснить Россию на восток.

«Мы - Висленский регион, наше население - пушечное мясо … Мы должны психологически готовиться к худшему, потому что политические элиты и власти Польши явно желают совершить акт самоуничтожения путем втравливания поляков в военное противостояние», - сказано в статье.

Отмечается, что простым польским гражданам в случае военных действий будет некуда деваться, а к непосредственному бою с Россией поляки не готово даже морально.

«Для России мы просто никто, но накопление на нашей территории вооружений или военных структур НАТО делает землю целью», - заявляет автор материала.

Напомним, в Кремле ни раз говорили об отсутствие агрессивных планов России в отношении каких-либо стран. В конце ноября прошлого года Станислав Жарын, пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, заявил, что Варшава не располагает какими-либо сигналами, свидетельствующими о гипотетической военной агрессии со стороны Москвы.