Начальника Нацполиции Украины Клименко назначили врио замглавы МВД

Позднее в ходе обсуждений с парламентом будет назначен новый глава ведомства, заявил премьер Украины Шмыгаль Фото: REUTERS

Правительство Украины назначило главу Национальной полиции Игоря Клименко временно исполняющим обязанности замминистра внутренних дел, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Правительство назначило Игоря Клименко заместителем министра внутренних дел - главой Национальной полиции Украины. И возложил на него исполнение обязанностей министра внутренних дел", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Он добавил, что после обсуждения с парламентом будет представление на назначение нового руководителя ведомства.

"Министерство внутренних дел — одно из ключевых звеньев безопасности нашей страны, поэтому задействованы необходимые протоколы, чтобы сохранить управляемость всеми процессами", - пояснил Шмыгаль.

Напомним, в результате падения вертолета возле детского сада в Броварах погиб глава МВД Украины Денис Монастырский. Он и его заместитель, госсекретарь ведомства по совместительству, Евгений Енин были на борту вертолета в момент крушения. Об этом сообщил глава Народной полиции Украины Игорь Клименко.