Московский суд арестовал младшего сержанта за дезертирство из зоны спецоперации в ЛНР Фото: REUTERS

В Москве 235-й гарнизонный военный суд арестовал младшего сержанта Кравченко Евгения по обвинению в дезертирстве из зоны спецоперации в ЛНР. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Алену Плигину.

"Двести тридцать пятым гарнизонным военным судом удовлетворено ходатайство следователя по Подольскому гарнизону об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу по 27 февраля Кравченко Евгению Николаевичу, обвиняемому по части 3 статьи 338 УК РФ", - сказала собеседница агентства.

Следствие расценивает Сержанта Кравченко как главного обвиняемым по уголовному делу о дезертирстве с оружием. В качестве отягчающих обстоятельств указывается "период вооруженного конфликта или ведения боевых действий". Военнослужащему грозит от пяти до пятнадцати лет лишения свободы по статье. Вместе с ним бегство из части с оружием совершили еще некоторые солдаты.

Напомним, сегодня сотрудники силовых структур отыскали и ликвидировали самовольно покинувшего воинскую часть военнослужащего Дмитрия Перова в Липецкой области.

"Обнаружен и ликвидирован Дмитрий Перов, разыскиваемый за самовольное оставление военной части. Ситуация под контролем силовых структур. Угрозы для жителей нет. Ведутся следственные действия", - сообщает администрация региона.

Ранее Южно-Сахалинский гарнизонный суд приговорил военнослужащего по фамилии Санников к 3 годам колонии за оставление части в Белгородской области. По версии следствия, Санников хотел “избежать отправки в зону специальной военной операции и праздно провести время”.