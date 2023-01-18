Премьер Польши Моравецкий: Запад устал помогать Украине Фото: REUTERS

Страны Запада устали помогать Украине, об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире Польского телевидения.

Моравецкого спросили, замечают и ценят ли мировые лидеры роль Варшавы в поддержке Киева, на что он ответил положительно.

При этом политик добавил, что «есть также что-то такое, как усталость».

Он пояснил, что еще несколько месяцев назад дискуссии по этой теме были «на иных уровнях эмоций и участия».

Премьер подчеркнул, что «сегодня очень выразительно видно…, что Россия терпелива, особенно в далекой перспективе, …а Запад несколько устал».

Как писал сайт KP.RU, 15 января 2023 года газета The Independent сообщил, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак согласился отправить на Украину 12 танков Challenger 2.

Первый эскадрон из четырех машин будет в ближайшее время отправлен в Польшу, а вскоре последуют еще восемь.

12 января 2023 года Мария Захарова в связи с готовящимися Западом новыми поставками вооружений Украине напомнила, что это оружие является законной целью для РФ.

Дипломат отметила, что американское и другое западное оружие на Украине… также обслуживающий его иностранный военный персонал являются законными целями для ударов российский вооруженных сил.

Она подчеркнула, что если на Западе делают вид, что им об этом не известно, это их проблема.