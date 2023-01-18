МЧС Украины уточнило число погибших при крушении вертолета в Броварах Фото: REUTERS

МЧС Украины уточнило число погибших и пострадавших при крушении вертолета в Броварах в среду, 18 января. Сообщается о гибели 14 человек, а также еще 25 пострадавших в результате авиакатастрофы. Об этом сообщила госслужба по ЧС, где также сообщили о завершении поисково-спасательных работ на месте происшествия.

В заявлении ведомства, которое было опубликовано в Telegram-канале, говорится о том, что жертвами авиакатастрофы стало 14 человек, из которых один был ребенком, а пострадало в результате крушения 25 человек, и из было них 11 детей.

Напомним, вертолет упал в среду, 18 января, прямо рядом с детским садом. Министерство внутренних дел Украины назвало возможные причины крушения вертолета, среди которых ведомство рассматривает три главные версии: неисправность техники, диверсия, а также нарушение правил безопасности.

На борту вертолета были министр внутренних дел Украины, его главный заместитель и госсекретарь ведомства, а также их помощники. Все погибли. Сайт KP.RU также рассказывал о том, что известно о погибшем в авиакатастрофе министре.