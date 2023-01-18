Столтенберг подтвердил организацию консультаций НАТО по отправке танков и современного оружия Украине

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что Украине нужно больше систем ПВО, запчастей и боеприпасов Фото: REUTERS

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил в ходе Всемирного экономического форума в Давосе, что Североатлантический альянс организует консультации между странами-участниками по отправке танков и современного вооружения в Украину. Об этом пишет агентство Reuters.

"В НАТО проходят консультации о (поставках) основных боевых танков (в Украину)", - приводит слова генсека агентство. Он также подчеркнул, что Украине нужно "больше систем ПВО" и "запчастей, боеприпасов для обслуживание уже переданной техники".

Прежде генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что страны Запада увеличат поставки вооружения Украине. По его словам, в настоящее время идет решающая фаза конфликта на Украине. Он заявил, что военная поддержка Киева является самым быстрым путем к миру.

"Как раньше не будет. Даже если в Украине замолчат пушки, не следует ожидать, что наши отношения с Россией нормализуются", – добавил политик.

Столтенберг подчеркнул, что отношения между Россией и странами Запада вряд ли нормализуются после завершения конфликта в Украине.